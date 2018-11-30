Emeklilik Koşulları Yeniden Düzenlenmeli"

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, emeklilik koşullarının tüm yurttaşlar için yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek "İdamda bile geriye işletilmeyen yasalar, ne yazık ki emeklilikte yaşa takılan insanlara karşı geriye işletilmiş ve binlerce insanımız mağdur olmuştur." dedi.

Hürriyet, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin iki kanayan yarası" olarak nitelendirdiği taşeron işçiler ile emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına yönelik açıklama ve eleştirilerde bulundu.

İktidarın kamudaki taşeron işçilere kadro vaadini yerine getirmediğini, birçok taşeron işçiye çeşitli bahanelerle kadro verilmediğini öne süren Hürriyet, kadroya geçirilen işçilerin çoğunun da önceki çalışma yaşamlarında kazandıkları haklardan feragat etmelerinin istendiğini iddia etti.

Karayolları Genel Müdürlüğünde kadro alamayan yaklaşık 10 bin taşeron işçi bulunduğunu ifade eden Hürriyet, "Taşeron işçilik 21. yüzyılın ayıbıdır. Taşerona kadro ayrıcalık değil, haktır. Bunları dile getirirken oy kaygısı içinde değiliz. Emeğin siyaseti olmaz, karşılığı olur. Taşeron işçilerimizin emeklerinin karşılığı da kadrodur." diye konuştu.

"Dünya'dan Mars'a, çıksın artık bu yasa"

Hürriyet, emeklilikte yaşa takılanların haklarının hükümet tarafından gasbedildiğini savunarak şöyle devam etti:

"İktidarın sürekli olarak bu insanları 'fırsatçı' gibi göstermeye çalışmasını anlamış değiliz. Emeklilik koşulları tüm yurttaşlar için yeniden düzenlenmelidir. Emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e yükseltilmiş, emeklilik için gereken pirim gün sayıları artırılmıştır. İdamda bile geriye işletilmeyen yasalar, ne yazık ki emeklilikte yaşa takılan insanlara karşı geriye işletilmiş ve binlerce insanımız mağdur olmuştur."

Ülkenin kaynakları ve imkanlarının adil dağıtılması halinde herkese yeteceğini kaydeden Hürriyet, "İktidarın istediği herkese var da, bu insanlara gelince 'para yok.' Bu insanlar kendi ülkelerinde Suriyeliler kadar bile değer görmüyor. Erken emeklilik değil, hakkı olanı isteyen ama AKP ve MHP'ye takılan EYT'liler için buradan bütün partilere sesleniyorum: Edirne'den Kars'a, Dünya'dan Mars'a, çıksın artık bu yasa." dedi.