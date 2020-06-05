Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi
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Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi

Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi -Polis Memuru: "Hayatımdaki en zor anonsumu yaptım" Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nde haber merkezinde 17 yıldır görev yapan polis memuru Mehmet Sarcan, emekliliğini polis telsizinden anons ederek veda etti.

05.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:13

Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi

-Polis Memuru: "Hayatımdaki en zor anonsumu yaptım"

ZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nde haber merkezinde 17 yıldır görev yapan polis memuru Mehmet Sarcan, emekliliğini polis telsizinden anons ederek veda etti.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nde haber merkezinde 17 yıldır görev yapan polis memuru Mehmet Sarcan, yaş akdinden dolayı emekli oldu. Yıllarca haber merkezinde anons yaparak görev yapan polis memuru Mehmet Sarcan, son anonsu emeklilik anonsu oldu.

Yaş akdinden dolayı emekli olduğunu ve Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın hoş görü ve iyi niyetine sığınarak anons yaptığını belirterek "1987 yılında severek başladım bu mesleğe severek yaptım. Yaklaşık 28 yıldır 155 ve haber merkezi olarak çalışmaktayım. Benim için en zor anonslardan birisi buydu. Telsiz kayıtlarından fark edeceğiniz üzere anonsumu zor tamamladım. Sayın müdürümüzden Allah razı olsun. Onun hoş görüsüne ve iyi niyetini sığınarak yaptım bu anonsu müdürüm bizleri onurlandırdı. Ben müdürümüzle 4 yıldır çalışıyorum onunla çalışmak bizim için şereftir. Bizde onun kıymetini bilen insanlarız.Ben arkadaşlarımız ve işimi seven bir insanım meslek hayatı boyunca hiç bir kimseyi kalbini kırmamaya çalıştım. Anonsumda çalışma arkadaşlarıma haklarını helal etmelerini konusunda seslendim. Onların bana haklarını helal ettiğinden eminim ben hepsine hakkımı helal ettim" şeklinde konuştu.

Mehmet Sarcan son mesai sonrası ailesiyle buluşarak vakit geçirdi.

Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi

Kaynak: İHA

Manşet

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