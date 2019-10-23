Emekliliğinden 22 yıl sonra meslek hastalığından öldü

23.10.2019 12:04

MAHKEME, emekli olduktan 19 yıl sonra kansere yakalanan, 22 yıl sonra da vefat eden elektrik kaynakçısı Zafer Genç'in meslek hastalığından öldüğünü kabul etti. Adli Tıp Kurumu, dava dosyasına yolladığı raporunda, kaynakçı Genç'in mesleğinden dolayı asbeste maruz kaldığını, asbestin 10 yılın üzerindeki bir süreden sonra bile mezotelyoma (Akciğer zarı kanseri) hastalığına neden olabileceğini, bu hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Kararın İstinaf Mahkemesi tarafından onanması halinde ailenin tazminat davası açma hakkı bulunuyor.

Zafer Genç, 1974 yılında Kasımpaşa'daki Camialtı Tersanesi'nde 1. sınıf elektrik kaynakçısı olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında da emekli olan Zafer Genç, emekliliğinden 19 yıl sonra, 2009 yılında Maling Plevra Mezotelyoma (Akciğer zarı kanseri) hastalığına yakalandı.

EMEKLİLİĞİNDEN 22 YIL SONA MESLEK HASTALIĞINDAN DOLAYI YAŞAMINI YİTİRDİ

Zafer Genç, 23 Mart 2012 tarihinde meslek hastalığı nedeniyle iş yapamadığını gerekçe göstererek Beyoğlu Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'ne başvurdu. Beyoğlu SGM, Genç'in iş göremezlik aylığının bağlanması talebini reddetti. Genç, 30 Mayıs 2012 tarihinde de yakalandığı kanser hastalığına yenilerek yaşamını yitirdi.

YÜKSEK SAĞLIK KURULU MESLEK HASTALIĞI İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Genç'in eşi Aysel Genç'in başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu, 16 Nisan 2014 tarihinde Zafer Genç'in yapmış olduğu meslek ile yakalandığı hastalık arasında ilişki bulmadığına karar verdi.

EŞİ VE OĞLU DAVA AÇTI

Genç'in eşi Aysel Genç oğlu Mustafa Zafer Genç, Yüksek Sağlık Kurulu'nun bu kararı üzerine mahkemeye başvurdu. Davacılar adına 2016 yılında İstanbul 20. İş Mahkemesi'ne başvuran Avukat Sinem Ezgi Büyükyıldız, SGK Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. aleyhine dava açtı. Zafer Genç'in yaptığı iş nedeniyle uzun yıllar asbeste maruz kaldığını, asbestin etkisinin 20 yıla kadar sürdüğünü belirterek, meslek hastalığı nedeni ile ölüp ölmediğinin ve bu hastalığın sebep olduğu maluliyet oranının tespitini istedi.

ADLİ TIP KURUMU MESLEK HASTALIĞI DEDİ

Mahkeme, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan rapor istedi. Mahkemeye gelen 7 Haziran 2017 tarihli raporda, 1. sınıf elektrikçi olarak çalışan müteveffanın asbeste maruz kaldığı, asbeste maruz kaldıktan 10 yıl sonrasına kadar hastalığın belirtilerinin ortaya çıkabileceği, asbestin mezotelyoma etkisinin tıbben bilindiği, kişide tespit edilen mezotelyomanın meslek hastalığı olabileceği belirtildi. Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu da dava dosyasına yolladığı 26 Nisan 2018 tarihli raporunda, Zafer Genç'in mezotelyoma hastalığından ölümünün ve yakalandığı bu hastalığın da meslek hastalığı olduğunun kabulünün gerektiği belirtildi. Davalılar SGK Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri davanın reddini istediler.

MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme, davayı kabul etti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'nda gelen raporları gerekçe göstererek Zafer Genç'in mesleğinden dolayı mezotelyoma hastalığına yakalandığını ve ölümünün de bu hastalıktan kaynaklandığına karar verdi.

DAVALILAR KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIDI

Davalılar SGK Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri, iş mahkemesinin bu kararını istinaf mahkemesine taşıdılar.

AVUKAT BÜYÜKYILDIZ MESLEK HASTALIĞI ÖLÜME YOL AÇTI

Kararı Aysel Genç'in Avukatı Sinem Ezgi Büyükyıldız, müvekkilinin eşinin emekliliğinden 19 yıl sonra yakalandığı akciğer zarı kanserinin asbest kaynaklı olduğunu belirterek, 19-20 yıl sonra etkileri görülmektedir. Kendisi gemi kaynakçısıydı. Eski gemilerde asbest çok yoğun oranlarda vardı. Bunun sonucunda da bu hastalık ortaya çıktı. Makalelere baktığımızda bu hastalığın 19 yıl sonra çıktığı ve meslek hastalığı olduğu, ölüme yol açtığı da görülmekte. Biz de bu nedenle dava açtık dedi.

Adli Tıp Kurumu'nun hastalıkla ölüm arasında bağlantı olduğunu kabul ettiğini söyleyen Avukat Büyükyıldız, Bu bizim için mutluluk verici oldu. Meslek hastalığından ölümler çok fazla kabul edilebilir şeyler değil. Türkiye'de buna ilişkin karar sayısı az dedi.

Davalıların dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdığını söyleyen Avukat Büyükyıldız, bu kararın İstinaf Mahkemesi tarafından onanmasını beklediğini söyledi. Kararın onanması halinde ailenin tazminat davası açma hakkı bulunuyor.

Kaynak: DHA