Emekliliğinde öğrendiği ahşap boyama sanatıyla eski eşyaları 'parlatıyor' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emekliliğinde öğrendiği ahşap boyama sanatıyla eski eşyaları "parlatıyor"

AA / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel
Emekliliğinde öğrendiği ahşap boyama sanatıyla eski eşyaları

Bursa'da yaşayan emekli Emine Şen, kızının eğitimi için gittiği Ankara'da öğrendiği ahşap boyama sanatını uygulayarak, eski eşyaları tekrar kullanıma hazır hale getiriyor.

Bursa'da yaşayan emekli Emine Şen, kızının eğitimi için gittiği Ankara'da öğrendiği ahşap boyama sanatını uygulayarak, eski eşyaları tekrar kullanıma hazır hale getiriyor.

Nilüfer ilçesinde bir yıl önce atölye ve satış yeri açan Şen, sokaktan topladığı veya eskicilerden satın aldığı dolap, sandalye, masa, kapı, çerçeve gibi ahşap eşyaları boyama sanatıyla restore ediyor. Şen, ahşap boyamaya ilgi duyanlara ve eşyalarını yenilemek isteyenlere atölyesinde ders de veriyor.

Emine Şen, AA muhabirine, Bulgaristan'dan 1971 yılında Bursa'ya göç ettiklerini, eğitim hayatında meslek lisesinin önemli olduğunu söyledi.

Kızının eğitimi için Ankara'da yaşadığı dönemde ahşap boyama öğrendiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Eski eşyaları değerlendirmeyi çok seviyorum. Onların o yaşanmışlık ruhu beni çok mutlu ediyor. Ankara bana çok güzel kapılar açtı. Ankara Olgunlaşma Enstitüsünde iki yıl iç mekan tasarımı eğitimi aldım. Staj olarak başladığım bu işi meslek haline getirdim. Bana, 'Hocam siz burada güzel işler yaptınız, Bursa'nın da böyle bir şeye ihtiyacı var' dediler. Ben de Bursa'da bu işi yapmaya başladım. Ananelerimizden, babaannelerimizden kalan eski eşyaları tekrar boyayarak, dönüştürerek, renklerini, kaplamasını değiştirerek eşyalara ikinci bir hayat sunuyorum. Bunu herkese öğretmek istiyorum. Sokakta gördüğüm atılmış sehpalar, koltuklar, sandalyeler benim için gerçekten çok değerli. İnsanların da bunun değerini anlamasını ve tekrar onlarla mutlu bir hayat yaşamalarını istiyorum."

"Bazen sattığım eşyaların arkasından üzülüyorum"

Mobilyasını boyamak isteyen, evinde değişikliğe gitmek isteyenlere de eğitim verdiğini belirten Şen, isteyenlerin mobilyasıyla eğitime gelebildiğini aktardı.

Şen, eski eşyalara bakmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Eski ustaların işçiliği şu anda çok az. Eski eşyalara çok bağlanırım. Müşterilerimiz geldiğinde soruyorlar, 'Bu koltuk satılık mı?' diyorlar. 'Hayır o satılık değil, benim için çok anlamlı.' Bazen sattığım eşyaların arkasından üzülüyorum, tekrar yenisini bulabilir miyim, aynı duyguyu hissedebilir miyim diye düşünüyorum. Bu konuda beni destekleyen çok oldu." dedi.

Yaptığı işin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Şen, atölyesine gelen kişilerin eski eşyalarını yenileyip onlara hayat kazandırmanın kendisini daha fazla sevindirdiğini vurguladı.

Bir işe gönül verince, karşısına bununla ilgili insanların çıktığını belirten Şen, "Cam işçiliği olan sıcak mineyi öğrendim. Toz halindeyken cam haline geliyor madde. Ankara'daki Pilavoğlu Han'da ahşap işçiliğini öğrenirken, üst katta da sıcak mine öğrendim. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri." ifadesini kullandı.

Emekliliğinde öğrendiği ahşap boyama sanatıyla eski eşyaları parlatıyor

Emekliliğinde öğrendiği ahşap boyama sanatıyla eski eşyaları parlatıyor

Emekliliğinde öğrendiği ahşap boyama sanatıyla eski eşyaları parlatıyor

Emekliliğinde öğrendiği ahşap boyama sanatıyla eski eşyaları parlatıyor

AA / İsmail Özdemir - Son Dakika Haberleri
Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Hava Durumu Bensu Soral Gökhan Çıra Demet Özdemir
Spor Burak Yılmaz Domagoj Vida
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şenol Güneş Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Abdullah Avcı Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emekliliğinde öğrendiği ahşap boyama sanatıyla eski eşyaları 'parlatıyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:25:11. #1.12#