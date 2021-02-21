Emekliliğinde kitap kurdu oldu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki işçi emeklisi, zamanının büyük bölümünü ilçedeki halk kütüphanesinde geçiriyor.

Bala Mahallesi'nde yaşayan Sağlam, 10 yıl önce geçirdiği kalp ameliyatının ardından kahvehane alışkanlığını bırakıp kütüphaneye gitmeye başladı.

Sağlam'ın okuma aşkı, iş hayatı döneminde başlasa da çalıştığı yıllarda sadece işten kalan zamanlarında kitap okuyabildi.

Fırsat bulduğu her ortamda eline kitabını alan Sağlam, emeklilik yaşantısında da okumaya devam etti.

Sarayköy İlçe Halk Kütüphanesine üye olan Sağlam, içinde binlerce kitap olan kütüphaneye her gün gidiyor. Sağlam, "en yaşlı üye" unvanını taşıdığı kütüphaneden aldığı kitapların bir kısmını orada, bir kısmını da evinde eşi Müjgan Sağlam ile okuyor.

"Keşke erken yaşlarda okumaya başlasaydım"

Sağlam, AA muhabirine kitapların satır aralarında bambaşka bir dünyaya yolculuk ettiğini anlattı.

Okumanın yaşı olmadığını dile getiren Sağlam, "Ülkemizin tarihini merak ettiğim için genellikle tarih kitaplarını, arada sırada roman ve hikayeler okuyorum. Zamanımı dedikodulara, kahvehaneye değil, kitaplara veriyorum. Kitap okuduğumda hem kafam hem vücudum dinleniyor." dedi.

Sağlam, kitap okuduktan sonra düşüncelerinin her geçen gün daha da yenilendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kitap okurken zamanını boşa harcamıyorsun. Günlük hayatı yakından takip edebiliyorsun. Keşke biraz daha genç olup erken yaşlarda okumaya başlasaydım. Eminim daha farklı olurdum. Okuduğun zaman üretken oluyorsun, memleketin için bir şeyler yapmak istiyorsun. Okumadığın zaman kafan boş oluyor, bir şey yapmak istemiyorsun. Okumak bana özgüven verdi. Kendimi daha iyi anlatabiliyorum artık. O yüzden okumayı, kendimi geliştirmeyi çok seviyorum."

Okuma sevgisini eşine de aşıladı

Salim Sağlam'ın eşi Müjgan Sağlam ise kendisinin de eşi sayesinde kitap okumaya başladığını dile getirdi.

Eşinin okuduğu kitapları merak ettiğini, bu sayede kitaplarla yakınlaştığını kaydeden Sağlam, "İmkanlarım yettiği kadar okumaya, kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Geçmişi çok merak ettiğim için tarih kitaplarını daha çok seviyorum. Salim, kitap okuyarak kendisini daha çok geliştirdi. Okuması sayesinde toplum içinde oturup kalkması çok değişti. Okuduktan sonra benim bilmediklerimi bana öğretmeye de gayret ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Kuru