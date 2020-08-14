Emekliliğinde hayali olan tekneyi yaptı KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yaşayan emekli Ali Bilgin (54), hayalini kurduğu tekneyi, evinin önünde inşa etti.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yaşayan emekli Ali Bilgin (54), hayalini kurduğu tekneyi, evinin önünde inşa etti. Bilgin, 6 metrelik teknesini kısa sürede denize indirmeyi planlıyor.

Dikili Mahallesi'nde yaşayan demir doğrama ustası Ali Bilgin, emeklilik hayali olan tekne için 4 ay önce kolları sıvadı. Evinin önünde, 6 metrelik teknenin çelik konstrüksiyondan iskeletini çıkararak, saclarla kaplamasını yaptı. Kabin kısmı ahşaptan yapılan tekneyi balık sezonuna yetiştirmek istediğini söyleyen Ali Bilgin, "Teknenin motor hariç tüm kısımlarını kendim yaptım. Balık tutmayı çok severim. Hayalimde hep bir tekne yapmak fikri vardı. Emekli olunca bunu yapacak zamanım oldu. Yapım aşamasında beldede oturan yazlıkçıların, arkadaşlarımın fikirlerini aldım. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kısmetse Eylül ayında balığa çıkacağım, çok mutluyum" dedi.

- Kocaeli

Kaynak: DHA