Emekliliğin keyfi KO-MEK'te yaşanır

11.10.2019 10:29

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KOMEK) verdiği meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra farklı yaş gruplarından olan kursiyerleriyle büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşıyor. KO-MEK'te her yaştan insan kendine uygun bir branşta eğitim alırken, emekli olan vatandaşlar da bu önemli kurumu ikinci adresleri olarak kabul ediyor. Emeklilik günlerini KO-MEK ile anlamlı hale getiren 60 yaşındaki Fahrettin Sayım da bu güçlü ailenin en sevilen fertlerinden biri olarak öne çıkıyor.

KO-MEK EMEKLİLİK SENDROMUNU YENER

Fahrettin Sayım, 58 yaşında emekli bir jeofizik mühendisi. Yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Fahrettin Bey, KO-MEK sayesinde bilinen "Emeklilik Sendromuna" asla düşmemiş. Emekli olmadan önce KO-MEK ile tanışan Sayım, emeklilik sonrası ise derslerine daha fazla ağırlık vermiş. Disiplini ve derslere olan ilgisiyle dikkat çeken Fahrettin Bey, KO-MEK'in sevilen kursiyerleri arasında yer alıyor.

BİLGİSİYAR BRANŞI FAHRETTİN AMCADAN SORULUR

Emeklilik günlerinin keyfini KO-MEK'te çıkaran başarılı kursiyerin bilgisayara olan ilgisi oldukça fazla. Bu ilgisinin en önemli göstergesi ise KO-MEK'in bilgisayar branşındaki kursiyer kayıtları ile ortaya çıkıyor. Fahrettin Bey bugüne kadar KO-MEK'in Bilgisayar Bölümü'ndeki her branşına katılmış. Sayım, KO-MEK'te 3 Boyutlu Nesne Modelleme, Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim, Grafik ve Animasyon, Web Tasarımı ve programcılığı, Bilgisayar Bakım ve Onarımı, Bilgisayarda Grafik Tasarımı, Bilgisayar İşletmenliği, Auto Cad, Bilgisayarlı Ön Muhasebe ve Bilgisayarlı Grafik Tasarımı (3D Max) kurslarına katılarak başarılı bir şekilde mezun olmuş.

EVDE BOŞ OTURMAYIN, KO-MEK'E GELİN

Emekliliğin kişi için bir son olmadığını tam tersine yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını söyleyen Fahrettin Sayım, KO-MEK'in bu nedenle hayatına önemli katkı sunduğunu söyledi. "Buraya gelmeseydim, evde televizyonun başında oturacaktım ya da kahveye gidecektim. Evde boş oturacağıma KO-MEK'e geliyorum ve bu beni zinde tutuyor" diyen Sayım, sadece emeklileri değil evde boş oturan herkesin KO-MEK'e gelmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler