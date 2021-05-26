Emekliliğe gün sayan kadın evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emekliliğe gün sayan kadın evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Emekliliğe gün sayan kadın evinde ölü bulundu Malatya'da 2 hafta sonra emekli olmaya hazırlanan 54 yaşındaki kadın aile yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Emekliliğe gün sayan kadın evinde ölü bulundu

MALATYA - Malatya'da 2 hafta sonra emekli olmaya hazırlanan 54 yaşındaki kadın aile yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan B.B.'nin dairesinde uzun bir süre su sesi gelmesi üzerine komşuları durumu yakınlarına bildirdi. B.B.'nin ikametine gelen yakınları eve girdiklerine B.B.'yi kapının ardında yerde yatar vaziyette buldu. B.B.'den nabız alamayan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirirken, ikamete gelen ekipler B.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

B.B.'nin geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, ikamette inceleme yapan polis ekipleri şüpheli bir duruma rastlamadı.

Özel sektörde görev yaptığı öğrenilen ve 2 hafta sonra emekli olmaya hazırlanan B.B.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Emekliliğe gün sayan kadın evinde ölü bulundu
Emekliliğe gün sayan kadın evinde ölü bulundu
Emekliliğe gün sayan kadın evinde ölü bulundu
Emekliliğe gün sayan kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

Kavga ihbarına giden ekipler, silahla vurulmuş ceset buldu
Kavga ihbarına giden ekipler, silahla vurulmuş ceset buldu
Vefalı kedi, can çekişen arkadaşının yanı başından bir an olsun ayrılmadı
Vefalı kedi, can çekişen arkadaşının yanı başından bir an olsun ayrılmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Sedat Peker Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Hülya Avşar Oktay Kaynarca
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emekliliğe gün sayan kadın evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 00:15:45. #1.16#

title