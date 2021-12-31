Emeklilerin zam beklentisi

Türkiye Emekliler derneği Erzurum şube Genel sekreteri Zekeriya Aras, emekli maaşlarına yapılacak zammı dört gözle beklediklerini belirterek "En az asgari ücret kadar olmalı" dedi.

Hükümetin Emekli ve memurlara yönelik yapacağı maaş zamları ile ilgili bir açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube genel sekreteri Zekeriya Aras, "Son dönemlerde her kesimi etkileyen hayat pahalılığı emeklilerimizi çok daha derinden etkilemiştir. Özellikle düşük maaş alan emeklilerimiz çarşı pazara çıkamaz olmuştur. Emeklilerimizin yaşadığı sorunlar çok büyüktür. dövizde yaşanan artışlar sonrası piyasalardaki yüksek enflasyon emeklimizi fazlasıyla etkiledi. Yapılan hesaplamalarda özellikle SSK ve Bağ-kur emeklilerinin almış olduğu düşük maaşlar geçim sıkıntılarını had safhaya çıkarmıştır. Bu vesile ile en düşük emekli maaşlarının 2022 yılı yılı asgari ücreti ile eşitlenmesi en büyük temennimizdir. Maaşların bu seviyeye gelmesi ile geçim sıkıntısı içerisinde olan emeklilerimizde bir nebze olsun refaha çıkacaktır. Gerek Şube yönetimi olarak bizler ve gerekse genel merkez yöneticilerimizde özverili çalışmaları ile bu konu hükümet yetkililerine sunulmuştur. Yapılan bu çalışmalar neticesinde beklentimiz 2022 yılı zam oranlarında düşük ücretlilere seyyanen zam ve altı aylık enflasyon farkı uygulaması sonucu azda olsa emeklilerimizin hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi hususunda da taleplerimizin karşılanması bekliyoruz" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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