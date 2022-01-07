Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman yatar? 2022 zamlı maaşlar ne zaman ödecenek?

Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı gündemde sık sık aratılan konular arasında yer almakta. Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranının netleşmesinin ardından emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? sorularına yanıt arandı.

EMEKLİLERİN MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Son dakika bilgilere göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncelleneceği bildirildi. Rakamların netleşmesinin ardından gündeme gelen memur emeklilerinin zamlı maaşlarını alacakları tarih de netleşti. Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta yatırılacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

2022 YILI ZAMLI MAAŞLAR

Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79

SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68

Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84

En düşük memur emekli aylığı: Temmuz: 3276, Ocak: 4176

Müsteşar (1/1) Temmuz: 11806, Ocak: 15048

Genel müdür (1/1) Temmuz: 10435, Ocak: 13302

Şube müdürü (Lisans - 1/4) Temmuz: 4004, Ocak: 5105

Memur (Lisans - 1/4) Temmuz: 3918, Ocak: 4994

Öğretmen (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136

Kaymakam 1. sınıf (1/4) Temmuz: 6840 Ocak: 8719

Başkomiser (1/4) Temmuz: 4167, Ocak: 5312

Polis memuru (8/1) Temmuz: 4167, Ocak: 5312

Hemşire (Lisans - 1/4) Temmuz: 3916 Ocak: 4992

Mühendis (1/4) Temmuz: 4913, Ocak: 6263

Teknisyen (Lise -1/4) Temmuz: 3419 Ocak: 4358

Profesör (1/4) Temmuz: 9346 Ocak: 11913

İmam-hatip Temmuz: 4029 Ocak: 5136

Avukat (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136

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