Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

4 Ocak Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından 2021 için beklenen maaş zamları belli oldu. Ancak henüz emekliler maaş farklarını almadı. Emekli vatandaşlar 'Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?' merak ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ve Temmuz ayını kapsayan memur, emekli zam oranları enflasyon farkı ile %7.33 olarak açıklamıştı. Buna göre memur, emekli maaşlarının farkı da belli oldu. Memur ve emeklilere ödenecek maaş farkının 15 Ocak tarihinde yatacağı belirlendi. Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? sorusunu soruyor.

EMEKLİLERİN MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Enflasyon farkını oluşması halinde her yıl ödenen maaş farklı bu yıl 15 Ocak 2021 (bugün) tarihinde verilmeye başlanacak. Memur, çalışan, emeklilerin alacağı fark, maaşlarına Ocak ve Temmuz aralığında zam olarak yansıyacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

15 Ocak yani bugün yatacağı belirlenen zamların farkı alınan kıdem ve dereceye göre farklılık gösterecek. Emekli maaşları, memur emekli maaşları en düşük 3.021 olarak belirlendi. Kıdem tazminatı ise 7640 olarak belirlendi.

Kamu görevinden emekli olan vatandaşlara %7,33'lük zam gözlemlenirken, SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlara %8,33'lük bir artış yapıldı.