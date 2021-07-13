Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
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Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları SSK emeklileri için hesaplara yatmaya başladı. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz'da gerçekleşecek. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

(Mevlüt İşli/İHA)

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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