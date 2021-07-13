Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
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Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı.

Bu kapsamda, bugün itibarıyla SSK emeklilerinin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıkları yatırılmaya başlandı.

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 16 Temmuz'da gerçekleşecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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