Emeklilerin gözü Hükümet de

Hükümetin emekliler için açıkladığı yüzde 6.7'lik zam yetersiz bulduklarını söyleyen Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, verilen zammın emeklilerin yüzünü güldürmediği ifade etti.

Emekli kesimi olarak sorunlarının artarak devam ettiğinin altını çizen Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, "Emeklilerimizin durumunu anlatmaya gerek yok. Büyük sıkıntı içerisindeler. Hükümetimizden beklentilerimiz var. Özellikle dul ve yetim aylığı alanların maaşlarında düzenleme yapılması şart. Yine bayram ikramiyelerinde de dul ve yetim aylığı alanlara eşitlik sağlanmasını istiyoruz. Emeklilerimiz aldıkları maaşlarla günümüz şartlarında kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Borçla harçla ayakta duruyor. Bizim hükümetimizden ve Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar yeniden düzenlenmesidir. Yine hükümetimizden beklentimiz ek ödenek konusunda da bir an önce çalışma yapılması ve bu çalışmanın da hızlandırılmasıdır. Bayram sonrası Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanlığı olarak Ankara'da bir takım çalışmalar sergileyeceğiz. Genel merkezimizin de üyelerimiz için ne kadar yoğun çalıştığını biliyoruz. Genel merkez yönetimimiz ile birlikte koordineli bir şekilde, Bakanlıklar başta olmak üzere Milletvekillerimizle temasa geçerek, başta intibak yasası olmak üzere, ek ödenek ve maaş artışlarında iyileştirme yapılmasını yine talep edeceğiz. Hayatının büyük bir bölümünü devletine ve milletine çalışarak geçiren ve sonunda da emekli olan üyelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Emeklilerimiz her zaman devletine ve milletine bağlı büyük fedakarlık yaparak üzerine düşeni fazlası ile yapmıştır. Şimdi bizlerde hükümetimizin çok değerli yetkilileri ile görüşerek hak ettiğimiz karşılığı almak istiyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA