Emeklilerin bayram promosyonları da evlerine götürülüyor
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Vefa Sosyal Destek Grubu, 3. Sayfa

Emeklilerin bayram promosyonları da evlerine götürülüyor

Emeklilerin bayram promosyonları da evlerine götürülüyor Yeni tip koronavirüs salgını sebebi ile alınan tedbirler kapsamında emeklilerin maaşlarından sonra bayram promosyonları da vefa sosyal destek grubu gönülleri tarafından evlerinde teslim ediliyor İçişleri Bakanlığının talimatıyla...

14.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:22
Emeklilerin bayram promosyonları da evlerine götürülüyor

Emeklilerin bayram promosyonları da evlerine götürülüyor

GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüs salgını sebebi ile alınan tedbirler kapsamında emeklilerin maaşlarından sonra bayram promosyonları da vefa sosyal destek grubu gönülleri tarafından evlerinde teslim ediliyor

İçişleri Bakanlığının talimatıyla ilçelerde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri 65 yaşından büyük ve kronik rahatsızlığı bulunan emeklilerin sokağa çıkarak kendilerinin hayatını riske etmesini önlemek amacıyla maaş ve ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyor. Gönüllüler korona virüs sürecinde hükümet tarafından erken verileceği sözünün ardından ödenmeye başlayan banka promosyon ücretlerini de emeklilerin evlerine kadar götürerek, imzalı tutanak karşılığında sahiplerine teslim ediliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de ödenen banka promosyonları ilçedeki vefa grubu üyeleri tarafından mahalle mahalle dolaşarak, sahiplerine teslim ediliyor. Fevzipaşa Mahallesinde oturan ve banka promosyon ücretini görevlilerin elinden alan Nebi Sevim, "Allah razı olsun devletimizden milletimizden evimizde bile maaşımızı veriyorsunuz bizde devletimize bağlıyız çıkma diyorlar çıkmıyoruz" dedi.

Maaş ve promosyonu birlikte aldı

Fevzipaşa mahallesindeki TOKİ konutlarında oturan Feride Erol ise vefat eden eşinden kalan maaşı ve banka promosyonunu almak için vefa ekiplerinden destek istedi. Telefon üzerine önce aile ile iletişime geçen ekipler, bankadan çektiği maaş ve promosyon ücretini Feride Erol'a evinde teslim etti. Ekiplerin duyarlığı nedeniyle teşekkür eden Erol, "Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, sizlerden çok memnunuz rabbim şu virüs belasını bir an önce üzerimizden atsın inşallah şeklinde konuştu.

155'a aradı ilaçları kapısına kadar getirildi

Vefa ekipleri maaş ve promosyonların yanı sıra kronik hastaların ihtiyacı olan ilaçlar için de seferber oluyor. Evinden çıkıp raporlu ilaçlarını alamayan Salman Boy 155 Haber merkezini arayarak, yardım istedi. İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorları hemen Salman Boy ile irtibata geçerek, gerekli reçeteyi yazıp, eczaneden ilaçları temin etti. Doktorların temin ettiği ilaçları alan vefa ekipleri ise merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Salman Boy'a teslim etti

Emeklilerin bayram promosyonları da evlerine götürülüyor

Kaynak: İHA

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