Emeklilerimiz İçin Vefa Lokali Yapacağız"

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, emekliler için "Vefa Lokali" inşa edeceklerini söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Çakın, projeleri ile ilgili bilgi verdi.

Kentte yaşam kalitesini artıracak adımlar atacaklarını belirten Çakın, göreve geldiğinde ortaya koyacağı çalışmalardan birinin de "Vefa Lokali" olacağın kaydetti.

İleri yaştaki vatandaşlar için büyük yarar sağlayacak Vefa Lokali'nin hızlı bir şekilde yapılacağını aktaran Çakın, "Emekliye ayrılan ve ileri yaştaki vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını düşünmemiz lazım. Çünkü insan hangi yaşta olursa olsun sosyalleşmeye her zaman ihtiyaç duyar. Nasıl ki bedenimizi yiyecek ve içecekle besliyorsak, ruhumuzu da dost sohbetleri ve kültürel aktivitelerle besliyoruz. Bu noktada Vefa Lokali, ruhumuza hitap edecek ve ileri yaştaki vatandaşlarımız için önemli bir mekan olacak. Emeklilerimiz burada sadece çay ve kahve içmekle kalmayacaklar, aynı zamanda bir dizi aktiviteye ortak olacaklar." dedi.

Kaynak: AA