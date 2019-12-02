Emeklileri dolandıran çetenin kirli yöntemleri deşifre edildi

02.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:56

Yüzlerce emekliyi dolandıran 85 kişilik çeteye yönelik İstanbul merkezli 12 ilde yapılan operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı. Milyonlarca liralık vurgun yapan çete üyelerinin, kurban seçtikleri kişilere cep telefonu ve benzeri cihazlar satışı yapılmış gibi fatura keserek maaşının 12 katı senet imzalattıkları, imzanın atıldığı gün komisyoncular eşliğinde Çağlayan veya Bakırköy adliyelerindeki İcra Müdürlüklerine götürülerek icra takibi başlattıkları ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, çok sayıda emekli vatandaş organize bir çete tarafından dolandırıldıklarını ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, ardından savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Polisin uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı operasyon başlattı.

ÇETE, MAAŞININ 12 KATI SENET İMZALATMIŞ

Çeteye mensup çok sayıda şüpheli yakalanırken, operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Şu ana kadar tespiti yapılan bine yakın emekliyi dolandıran 85 kişilik çeteye yönelik operasyonda milyonlarca liralık vurgun da ortaya çıkarıldı. Çete üyelerinin, kurban seçtikleri kişilere cep telefonu ve benzeri cihazların satışı yapılmış gibi fatura keserek maaşının 12 katı senet imzalattıkları, imzanın atıldığı gün komisyoncular eşliğinde Çağlayan veya Bakırköy adliyelerindeki İcra Müdürlüklerine götürülerek icra takibi başlattıkları tespit edildi.

İLANLARDA "EMEKLİLERE KREDİ ", "KREDİM KOLAY" GİBİ BAŞLIKLAR KULLANILMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis, emeklileri tuzaklarına düşüren çetenin kirli yöntemlerini de deşifre etti. Buna göre emekliler, kredi kullanmak amacıyla sosyal medya hesapları olan Facebook ve gazete reklam ilanlarında "Emeklilere Kredi ", "Kredim Kolay" gibi başlıklar altında gördükleri ilanlarda belirtilen çağrı merkezlerini arıyor. Çağrı merkezinde görüştükleri örgüt üyelerinin emeklilerin kredi ihtiyacını ticari faaliyet görünümünde karşılama vaadi ile hileli davranış sergileyerek İstanbul'a davet ediliyor. Tuzağa düşürdükleri kurbanların İstanbul'a gelmelerin sağlayan çete üyeleri, Alibeyköy ve Esenler Otogarı gibi benzeri yerlerden servis ve özel araçlarla bu kişileri karşılayarak Beylikdüzü ve Şişli'de "ofis" olarak kullandıkları yerlere yakın pastane, cafe tarzı yerlerde ikramlarda bulunuyor.

ARADAKİ 'KOMİSYONCULAR' EŞLİĞİNDE ÇAĞLAYAN VEYA BAKIRKÖY ADLİYELERİNDE İŞLEM

Bu yöntemle emeklilerin güvenini sağlayan çete üyeleri, daha sonra ağa düşürdükleri kişileri 'şirket' görünümlü ofislere götürerek, yüksek fiyatlı cep telefonu ve benzeri cihazlar satmış gibi fatura kesiyor. İllegal satış karşılığı tuzağa düşürdükleri emekliye, maaşının 12 katı senet imzalatan çete üyeleri, söz konusu senetleri aynı gün aradaki 'komisyoncular' eşliğinde Çağlayan veya Bakırköy adliyelerindeki İcra Müdürlüklerine götürdükleri belirlendi.

MAAŞININ TAMAMININ KESİLEBİLMESİ İÇİN 'KİRLİ YÖNTEM' KULLANILDI

Suç örgütü üyelerinin, İcra Müdürlüğü görevlilerinin sorun çıkarmaması için tembihleme yapılarak hedef seçilen kişinin maaşının 12 ay süre ile tamamının kesilebilmesi için muvafakat imzalatılıp icra takibine başlandığı, "komisyon", "avukatlık ücreti" ve "dosya masrafı" adı altında yüklü miktarlarda kesintiler yaptıktan sonra emeklilere cüz'i miktarda para verdikleri, daha sonra hukuki açıdan sorun çıkmaması amacıyla paranın tamamı veriliyormuş izlenimi oluşturmak için haberli veya habersizce kamera görüntüsü alındığı ve olası bir adli işlemde bu kayıtların kullanılmak üzere saklandığı tespit edildi. Emekli vatandaşların birçoğunun maaşına uygulanan icra takibinin meblağından haberdar olmadığı da kaydedilirken, aldıkları paranın, söylenen miktardan çok az olduğu ifade dildi. Satıldığı iddia edilen ve fatura kesilen telefonların emeklilere hiç verilmediği de ortaya çıktı.

Hileli yöntemlerle 'ticari faaliyet' adı altında çok sayıda kişiyi mağdur eden çetenin kirli yöntemlerini tek tek deşifre eden Mali Şube Polisi, şüphelilerin, "suç örgütü" kapsamında hiyerarşik yapıda hareket ettiğini belirledi. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik faaliyeti' yürüttüklerini ortaya çıkaran polis, suçtan elde ettikleri geliri de kendi aralarında paylaştıklarını tespit etti.

(İHA)

Kaynak: İHA