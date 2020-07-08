Emeklilere sosyal mesafe uyarısı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, salgından korunmak için maske takmanın önemli olduğunu vurguladı, sosyal mesafeye dikkat edilmesini istedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, salgından korunmak için maske takmanın önemli olduğunu vurguladı, sosyal mesafeye dikkat edilmesini istedi.

Toros Mahallesindeki Emekli Dinlenme Evi'ni ziyaret eden Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla sohbet etti, onların sorun ve önerilerini dinledi.

Yaklaşık 4 aylık süreçte sıkı önlemler alındığına dikkat çeken Başkan Çetin, "Bu süre içerisinde çoğunuz evde kaldınız ve çok sıkıldınız. Önlemler biraz esnetilince biz de bu tesislerimizi yeniden açtık. Ancak tehdit ortadan kalkmış değil. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda maske takmamız ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

"Çukurova halkı bilinçli"

Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesinin salgınla yaptığı mücadeleyle ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Çukurova'da çok fazla hastaya rastlanmadığını söyleyen Çetin, "Salgının Türkiye'de görüldüğü andan itibaren belediye olarak harekete geçtik. Her gün Çukurova'nın sokaklarını ilaçlarla yıkadık, iş yerlerini dezenfekte ettik. Berberin, lokantaların, ibadethanelerin açılmasıyla birlikte yoğun bir dezenfekte çalışması başlattık. Yaptığımız bu çalışmaların Çukurova'da salgının önüne geçilmesinde etkili olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Çukurova halkı çok bilinçli sosyal mesafeye dikkat ediyor, maske takmaya özen gösteriyor" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA