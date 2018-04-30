Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında Biner TL İkramiye Verilecek

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, istisnasız tüm emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiye verileceğini söyledi.

"BİNER LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK"

İşte Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimzi, şehit yakınlarımız var. Devletten emeklilik dışında maaş alanlar bunlara da her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere biner lira bayram ikramiyesi vereceğiz.

"GELİR ÜZERİNDEN GELİR GELİYOR, HESABINI KİTABINI YAPTI"

Hayırlı uğurlu olsun emklilerimiz her şeyin en güzeline layık. Hükümet olarak var gücümüzle çalıştık çalışmaya devam ediyoruz. Bu planlanan gelirlerin üzerinde gelir geliyor. Bütün bunların hesabını kitabını yaptık, oturduk karar verdik.

"REFORMLAR SEÇİMDEN SONRA PARLAMENTODA YER ALACAK"

Meclise bugün itibariyle bu kanun tasarısını iletmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlar bitmiş değil, yeni dönemde artarak devam edecek. Bir çok alanda yeni reformlar seçimden sonra oluşacak olan ilk parlamentoda ele alınacak.

PAKETİN MALİYETİ 22 - 24 MİLYAR LİRA ARASI

Muhalefet eleştiri getirmezse şaşarım. Onu tahmin etmek çok zor değil. Meydanlara bakıyorum ana muhalefet başkanı her gittiği yerde ulufe dağıtıyor.

İmar barışında Mehmet Bey'in hesabına göre 2 katı. Paketin tamamı 22-24 milyar arası. Bayram ikramiyesi Ramazan içinde meclisten çıkar çıkmaz. Düzenli olarak her iki dini bayram öncesi ödemeler gerçekleşecek.