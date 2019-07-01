Emeklilere müjde: Kim ne kadar maaş alacak?

EMEKLİLERE aylık maaş zammı batı eyaletlerinde yüzde 3.18, doğu eyaletlerinde ise yüzde 3.91. Buna göre; Bugüne kadar batıda 500 Euro maaş alan bir emekli bugünden itibaren batıda 515 Euro 90 Cent, doğuda 519 Euro 55 Cent alacak. Ancak Almanya'da enflasyon emekli maaşı zammının yarısını yiyor. Yüzde 3.8 oranında zamdan enflasyon oranı düşünce, batıda emekliye maaş zammından kalan oran yüzde 1.58. Buna ek olarak, zam sonucu birçok emeklinin maaşı vergiden muaf sınırını aşarak vergilendirmeye giriyor. 5 milyon emeklinin maaşı vergiye tabi.

İşte zam oranlarına göre yeni emekli maaşları:

BATIDA YAŞAYANLARIN EMEKLİ MAAŞLARI VE ZAMLI HALİ

600 Euro emekli maaşı 619.08 Euro,

700 Euro emekli maaşı 722.26 Euro,

800 Euro emekli maaşı 825.44 Euro,

900 Euro emekli maaşı 928.62 Euro,

1000 Euro emekli maaşı 1031.80 Euro,

1100 Euro emekli maaşı 1134.98 Euro,

1200 Euro emekli maaşı 1238.16 Euro,

1300 Euro emekli maaşı 1341.34 Euro,

1400 Euro emekli maaşı 1444.52 Euro,

1500 Euro emekli maaşı 1547.70 Euro,

1600 Euro emekli maaşı 1650.88 Euro,

1700 Euro emekli maaşı 1754.06 Euro,

1800 Euro emekli maaşı 1857.24 Euro,

1900 Euro emekli maaşı 1960.42 Euro,

2000 Euro emekli maaşı 2063.60 Euro olacak.

DOĞUDA YAŞAYANLARIN EMEKLİ MAAŞLARI VE ZAMLI HALİ

500 Euro emekli maaşı 519.55 Euro,

600 Euro emekli maaşı 623.46 Euro,

700 Euro emekli maaşı 727.37 Euro,

800 Euro emekli maaşı 831.28 Euro,

900 Euro emekli maaşı 935.19 Euro,

1000 Euro emekli maaşı 1039.10 Euro,

1100 Euro emekli maaşı 1143.01 Euro,

1200 Euro emekli maaşı 1246.92 Euro,

1300 Euro emekli maaşı 1350.83 Euro,

1400 Euro emekli maaşı 1454.74 Euro,

1500 Euro emekli maaşı 1558.65 Euro,

1600 Euro emekli maaşı 1662.56 Euro,

1700 Euro emekli maaşı 1766.47 Euro,

1800 Euro emekli maaşı 1870.38 Euro,

1900 Euro emekli maaşı 1974.29 Euro,

2000 Euro emekli maaşı 2078.20 Euro olacak.