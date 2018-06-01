Bakandan Mayıs'ta Emekli Olan 100 Bin Vatandaşa Müjde: Bayram İkramiyesi Alabilecekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Mayıs ayında yaklaşık 100 bin kişinin emekli aylığına bağlandığını, onların da bayram ikramiyesi alabileceğini açıkladı.

"MAYIS AYINDA EMEKLİ OLAN 100 BİN VATANDAŞIMIZ EMEKLİ İKRAMİYESİNİ ALABİLECEKLER"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Ceyhan ilçesinde, öğretmenevinde, muhtarlar, STK temsilcileri ve Ak Parti üyeleri ile birlikte iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinde konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, "Mayıs ayında emekli olan 100 bin vatandaşımızın, Haziran ayında verilecek emekli ikramiyesini alabilecekler" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

SSK Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız, SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak. Haziran'ın ilk haftasında ödemeye yapacağımızı ifade etmiştik. 15 - 17 Haziran tarihleri arasında Ramazan bayramımız. Bayram öncesinde vatandaşlarımızı daha da rahatlatmak adına, hem emekli maaşlarımızın ödemelerini hem ikramiyelerimiz de bir önceki hafta yapmaya karar verdik. Bağkur ve emekli sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz.