Emeklilere bayram ikramiyesini bin 100 TL'ye çıkaran teklif kabul edildi

Emeklilere bayram ikramiyesini bin 100 TL'ye çıkaran teklif TBMM'de kabul edildi.

Emeklilere bayram ikramiyesini bin 100 TL'ye çıkaran teklif TBMM'de kabul edildi.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerine teminat uygulaması getiriliyor. İlk defa işe girecek olanlardan 10 milyon, halihazırda sürdürenlerden 100 milyon TL'ye kadar geçmiş yıl cirosunun yüzde biri kadar teminat alınacak. Bu teminatı vermeyenlerden 25 bin TL ile bir milyon TL arasında ceza öngörülüyor.

Otomasyon sistemleri EPDK tarafından lisans verilecek ve vergi kaçakçılığı kapsamına girecek. Sahte fatura düzenlemesi ve bunun dolaşıma sunulması hem de otomasyon sistemlerinin bozulması, erişiminin engellenmesi hususları tespit edildikten sonra doğrudan ilgili vergi müfettiş ya da müfettiş yardımcıları raporlarını düzenleyecek.

Kamu davası için ana raporun bitmesi beklenmeyecek. Hem sahte fatura düzenlenmesi, dolaştırılması hem de otomasyon sistemlerine müdahale edilmesinin tespit edilmesi halinde, incelemenin sonuna kadar bu tesisler hiç kimseye devredilemeyecek.

Emeklilere bin 100 TL bayram ikramiyesi verilecek.

Çek, kambiyo senetleri, icra ve iflas işleri 30.04.2021-31.05.2021 tarihleri arasında yapılamayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı