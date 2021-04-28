Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere bayram ikramiyesi zammı açıklandı!

Geçtiğimiz günlerden bu yana en çok konuşulan ve merak edilen konulardan biri, bu sene yapılacak olan emekli ikramiyelerine olan zamdı. Bütün emeklilerin umutla ve dört gözle beklediği zam açıklandı. Peki, 2021 yılı Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere bayram ikramiyesi zammı ne kadar? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerden bu yana en çok konuşulan ve merak edilen konulardan biri, bu sene yapılacak olan emekli ikramiyelerine olan zamdı. Bütün emeklilerin umutla ve dört gözle beklediği zam açıklandı. Peki, 2021 yılı Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere bayram ikramiyesi zammı ne kadar? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin en çok merak ettiği konu olan bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği sorusunu yanıtladı. Emeklilerim bayram ikramiyelerini Mayıs ayının ilk haftasında verileceğin açıklayan Erdoğan, 3-7 Mayıs arasında ikramiyelerin verileceği tahmin ediliyor.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI AÇIKLANDI!

2018 yılından beri her bayram emeklilere verilen 1000 liralık bayram ikramiyesinde bu sene zam yapılacağı duyurulmuştu. Enflasyon oranında yapılacağı söylenilen zam miktarı belli oldu. Tüm emekli vatandaşın kulak kabarttığı zam miktarı 100 lira olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 lira olarak kararname ile geçireceğiz" sözlerini kullandı.

Emekli vatandaşlar Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere 1100'er lira emekli ikramiyesi alacak.