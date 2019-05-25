Emeklilere bayram ikramiyesi 31 Mayıs’ta ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı.

Emeklilere bayram ikramiyesi 31 Mayıs’ta ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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