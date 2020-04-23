Emeklilerden torunlarına "güzel bir dünya bırakamadık" özrü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Emeklilerden torunlarına "güzel bir dünya bırakamadık" özrü - Haberler
Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Haber

Emeklilerden torunlarına "güzel bir dünya bırakamadık" özrü

Türkiye Emekliler Dernegˆi (TÜED) Genel Bas¸kanı Kazım Ergün, yeni tip koronavirüs salgını, çevre kirliliği ve dünyadaki çatışmalara dikkati çekerek, yas¸anabilir ve güzel bir dünya bırakamadıkları için emekliler adına torunlarından özür diledi.

23.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:14
Emeklilerden torunlarına

Türkiye Emekliler Dernegˆi (TÜED) Genel Bas¸kanı Kazım Ergün, yeni tip koronavirüs salgını, çevre kirliliği ve dünyadaki çatışmalara dikkati çekerek, yas¸anabilir ve güzel bir dünya bırakamadıkları için emekliler adına torunlarından özür diledi.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde kutlandığını hatırlatan Ergün, bu nedenle çocukların bayramı buruk geçirdiğini ifade etti.

Koronavirüs salgını, çevre kirliliği, küresel ısınma ve savaşlar gibi olumsuzluklar nedeniyle insanlığın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz zor şartlarda özveriyle çalışıp taş üstüne taş koydular. Onlardan bayrağı biz devraldık. Biz de iyi niyetli bir şekilde var gücümüzle daha güzel yarınlar için çalıştık. Birçok şeyi başardık ama başaramadığımız şeyler de oldu. Mesela insanlığın bugün yaşadıklarına bakınca yeni nesle güzel bir gelecek bırakmadığımızı söyleyebilirim. Bunun için bize düs¸en görevleri yerine getiremeyip yas¸anabilir ve güzel bir dünya bırakamadıgˆımız için torunlarımızdan tüm emekliler adına özür diliyorum."

"Emekliler güzel günlerin özlemi içerisinde"

Ergün, "Biz yeterli olamadık ama yeni neslin bizden aldığı görevi layıkıyla yapacağına ve dünyayı daha yaşanılabilir hale getireceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle büyükanne ve büyükbabaların çocuklarına ve torunlarına haftalardır sarılamadığını belirten Ergün, alınan tedbirlere uyan emeklilerin güzel günlerin özlemini içerinde olduğunu vurguladı.

İnsanların iyi ve güzel olan şeyleri hak ettiğini belirten Ergün, koronavirüs salgınının aile, sağlık, çevre, özgürlük ve yaşam hakkı gibi son yıllarda göz ardı edilen bazı kavramların önemsenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Muhammet Emin Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak
Magazin Aslı Enver Hande Yener Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Emeklilerden torunlarına "güzel bir dünya bırakamadık" özrü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 11:38:55. #1.15#
title