Emeklilerden "intibak" ve "katkı payı muafiyeti" talebi
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Emeklilerden "intibak" ve "katkı payı muafiyeti" talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 sonrasında emekli olanların intibaklarının yapılması için Hükümetimize çağrımızı tekrarlıyoruz.

Emeklilerden
13.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:54

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 sonrasında emekli olanların intibaklarının yapılması için Hükümetimize çağrımızı tekrarlıyoruz. Katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta ve sağlık hakkını riske etmektedir. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ergün, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emekliliğin çalışma hayatının sonunda elde edilen, kutsal bir hak olduğunu belirten Ergün, "Anayasamızda emeklilik ve sağlık gibi temel insan hakları güvence altına alınmasına rağmen sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler, emekli aylığına hak kazanma koşullarında ve emekli aylıklarının hesaplanmasında dönemsel eşitsizliklere neden olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Aylıkların hesaplanmasında bir bütünlüğün kurulamaması nedeniyle emekli aylıklarının farklılaştığını savunan Ergün, şunları kaydetti:

"Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalıdır. 6283 sayılı kanunla 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın, 2000 sonrasında emekli olanlara uygulanmaması önemli bir eksiklik olmuş, emeklilerimizin büyük bir kısmı mağdur kalmıştır. 2000 sonrasında emekli olanların intibaklarının yapılması için Hükümetimize çağrımızı bir kez daha tekrarlıyor ve talep ediyoruz.

Taban emekli aylığı hesaplanma sistemi yeniden belirlenmelidir."

"Taban emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli"

SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep eden Ergün, "Nisan 2020 itibarıyla 1500 liraya yükseltilen en az emekli aylığı uygulaması, olumlu bir gelişme olmakla beraber yeterli bir düzenleme olmamıştır. Burada yapılan iyileştirme önemli olmakla birlikte, emekli zamlarının da belirlenen taban aylıkların üzerine yapılması sağlanmalıdır. Katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta ve sağlık hakkını riske etmektedir. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Vergi iadesinin kaldırılmasıyla emekliliklerin hak kaybına uğradığını iddia eden Ergün, vergi iadesi yerine getirilen yüzde 4-5 ek ödeme oranlarının, yüzde 8-10'a yükseltilmesini istedi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile başarıyla mücadele ettiğini kaydeden Ergün, tüm sağlık çalışanlarını tebrik etti. Ergün, bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumunun da büyük özveriyle çalıştığını vurguladı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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