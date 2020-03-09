Emekliler promosyon ücretlerinden memnun değil 3 yıl boyunca emekli maaşını alma taahhüdünde bulunan emeklilere verilecek promosyon ücretleri belli oldu.

3 yıl boyunca emekli maaşını alma taahhüdünde bulunan emeklilere verilecek promosyon ücretleri belli oldu. Ancak rakamlar emekli kesimi memnun etmedi. TÜED Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilere verilecek 750 lira tutarındaki promosyon çok düşük. Özel bankaların ise çıtayı arttırması gerekiyor" dedi.



Emeklilere 2020-2023 dönemi için verilecek promosyon ücretleri geçtiğimiz hafta belli oldu. Maaşı bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL ödeme yapılmasına karar verildi .



Ücretler özel ve kamu bankalarında farklılık gösteriyor. Maaşı 2 bin 500 TL'nin üzerinden olanların promosyon tutarı kamu bankalarında 750 TL'den başlıyor, özel bankalarda 2 bin 250 TL'ye kadar çıkıyor.



Emekliler tarafında yeni tarifeler olumlu karşılanmadı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, emeklilere verilen en yüksek 750 lira tutarındaki promosyonun çok düşük olduğunu söyledi. Pars, "Emekli promosyonları çok az. 13 milyon emeklinin de pazarlık masasında temsil edilmesi gerekirdi" dedi.



Pars, özel bankaların emeklileri cezbeden tekliflerinin iyi incelenmesi gerektiğini altını çizerek, "Bankalar vaatlerini yerine getirmelidir. Aksi takdirde ağır yaptırımlara maruz kalırlar. Emeklilerimizin de çalıştığı bankaların sunduğu avantajları iyi incelemeleri gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA