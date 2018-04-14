Emekliler Öz Kayseri'yi Gezdi

GELENEKSELLEŞEN ziyarette misafirler, Öz Kayseri'nin pastırma, işkembe-paça çorbası ve kavurma gibi ürünlerinin tadına baktı. Üretimi yerinde inceleyen emekliler, firmanın kurucusu ve sahibi Hilmi Selçuk'a özellikle teşekkür etti. Kızı Serhan ve torunu Sergen Ertürk ile birlikte konuklarıyla tek tek ilgilenen Hilmi Selçuk, "20 yıl hiç durmadan çalıştım ve firmayı bugünkü haline getirdim. Avrupa'da hep yüzyıllarca devam eden firmalar görüyordum. Bizde o kadar uzun ömürlüler hiç olmadı. Ama artık biz burada üçüncü kuşakla ve daha ileri kuşaklarla bunu başaracağız" dedi.

Hilmi Selçuk, Serhan Ertürk, Sergen Ertürk

KAPIMIZ HEP AÇIK

Öz Kayseri ürünlerinin 20 yıldan uzun süredir Almanya'da raflarda olduğunu belirten Hilmi Selçuk'a, Türk seniorlar adına dernek başkanı Hıdır Karademir ve dernek üyeleri çiçek verip teşekkür etti. Misafirlerle Öz Kayseri'nin üç kuşak çalışanları daha sonra birlikte yemek yedi. Üretimi inceleyen, birlikte hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçilere giderken de teşekkür eden Hilmi Selçuk, "Kapımız her zaman sizlere açıktır. Yolunuz buradan geçiyor olsa bile fabrikamızı ziyaret edip üretimlerimizi izleyebilirsiniz" dedi.