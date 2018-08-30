Emekliler Konutlarına Nisan Ayında Kavuşacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TOKİ tarafından emeklilere yönelik yapılan konutların 2019 yılı Nisan ayında hak sahiplerine teslim edilmesinin planladığını kaydetti

Tokat'ta TOKİ tarafından inşaat çalışmaları devam eden 436 konuttan 292'si emeklilere yönelik olarak satılacak. 10-21 Eylül tarihleri arasında anlaşmalı bankaya yapılacak başvurunun arından 3 Ekim'de kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlenecek. Kurada konut hakkı kazanan vatandaşlar bankaya 12 bin ile 19 bin lira iki seçenekte para yatırarak, 180 ay konutun metrekaresine göre 517 ile 793 lira taksit ödeyecek. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ta emeklilerin TOKİ talebinin oldukça fazla olması talebini ilgili mercilere ileterek sürecin başlatılmış olduğuna dikkat çekerek,"Bu konutlar, inşallah 2019'un Nisan ayında bitirilecek. Şu anda inşaatın 3'te 2"ik bir kısmı bitmeye doğru gidiyor. İnşallah Nisan ayında daireler yeni sahiplerine teslim edilecek. Diğer yandan müracaatların da hızlı bir şekilde başlaması gerekiyordu. Geçtiğimiz günlerde de TOKİ, müracaat tarihlerini açıkladı. Başvurular, Eylül ayının 10'u ile 21'i arasında alınacak. Bu 436 dairemiz, 2+1 ve 3+1 şeklinde iki modülden oluşmakta. 2+1 olan daireler, emeklilerimize yönelik yapılıyor. 3+1 olanlar ise herkese açık olan daireler. 436 dairenin 144 adedi 3+1, 292 adedi de 2+1 şeklinde dizayn ediliyor. Bu 292 daire emeklilerimize yapılmış olacak. 10 Eylül ile 21 Eylül arasında başvurular alınacak. Buradan konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, bu tarihler arasında Halk Bankasına gidip başvurularını yapabilecekler. Müracaatlardan sonra başvuru sayısı fazla olduğu takdirde de kura çekilecek. 3 Ekim tarihinde de kuralar çekilecek. Müracaat sayısı kura çekimine gerek olmadığını gösterirse o zaman hiçbir şekilde kura çekimi olmayacak" diye konuştu.

Şehit ve gazi aileleri kuraya girmeden ev sahibi olabilecek

Emekli olan ve üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı olmayan vatandaşların TOKİ için başvuru yapabileceğini ifade eden Başkan Eroğlu, "Geri kalan 144 daireden de dar gelirli aileler ve şehit, gazi aileleri, ayrıca engellilerimiz de yararlanabilecek. Özellikle şehitlerimizin aileleri ve gazi aileleri hiç kuraya girmeden direkt olarak daire sahibi olabilecekler. Bu 144 dairenin de fiyatlarını söylemek gerekirse bunlarda da en düşük fiyat, 225 bin 166 TL. En yüksek daire fiyatı ise 260 bin 193 TL. Bu daireler için vatandaşlarımıza farklı seçenekler sunuluyor. Örneğin yüzde 10 peşinat ödemek isteyenlere 96 aya kadar vade veriliyor. En azami 120 aya kadar vade verilebiliyor. Ayrıca insanlar direkt peşin almak suretiyle de bu evlere sahip olabiliyorlar. Bu 3+1 daireler 126.42 metrekareden oluşmakta. 2+1 dairelerimiz ise 85. 38 metrekareden oluşmakta" dedi. - TOKAT