Emekliler Kıraathanesi, Emeklilerin Vazgeçilmez Mekanı Oldu

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından üç yıl önce ilçeye kazandırılan Emekliler Kıraathanesi, ilçede yaşayan emeklilerin sosyal mekan ihtiyacını da karşıladı.

Beyşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılan Emekliler Kıraathanesinden yararlanmaya başlayan Beyşehirli emekliler, bu mekanın ilçeye kazandırılmasından dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getiriyor. Beyşehir Emekliler Kıraathanesinin hizmet vermeye başlaması sonrasında emekliliğin tadını, yaşadıkları şehirde yeni mekanlarında daha iyi çıkarmaya başlayan vatandaşlar, ilçede yaşıtlarıyla artık yeni buluşma adresinin burası olduğunu belirtiyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, Beyşehir'in simgesi olan tarihi Taşköprü'nün hemen karşısında bulunan yapının Emekliler Kıraathanesi olarak düzenlenmesi sonrasında mekanın kısa zaman dilimi içerisinde emekliler tarafından çok tercih edilen bir buluşma adresi haline geldiğini belirterek, "50 ve üst yaş grubundaki vatandaşlarımızın istifade ettiği bu sosyal tesisimizin emeklilerimizden yoğun ilgi görmesi bizleri de çok mutlu ediyor. Burası, göreve gelmeden önce atıl vaziyette olan, madde bağımlısı veya farklı grupların mesken edindiği bir yerdi. Şimdi ise emeklilerimize hizmet veriyor. Biz de zaman zaman yaptığımız ziyaretlerimizle onlarla bir araya geliyoruz. Onların taleplerini dinliyoruz. Beyşehir'de emeklilerimize verdiğimiz Emekliler Kıraathanesi sözümüzü bu şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - KONYA