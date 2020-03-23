Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor - Haber
Kırıkkale

Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor

Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor Emekliler kenti olarak bilinen Kırıkkale'de, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları 24 saat devam ederken sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı insanlarında temek gıda ihtiyaçları gideriliyor.

23.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:31
Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor

Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor

KIRIKKALE - Emekliler kenti olarak bilinen Kırıkkale'de, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları 24 saat devam ederken sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı insanlarında temek gıda ihtiyaçları gideriliyor.

Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra park, bahçe, toplu taşıma araçlarının ilaçlama çalışmalarını sürdüren Kırıkkale Belediyesi, şehri baştan aşağı ilaçlayarak İtfaiye ekiplerince de yol ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor. Zabıta ekiplerince de sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı insanların temel gıda ihtiyaçları gideriliyor.

Tüm dünyayı saran bir virüsle mücadele ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gönül birliği ederek hep birlikte Korona virüsü yeneceklerini söyledi.

Dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Bugünde hastanemizin etrafındaki eczanelerimizi, sağlık çalışanlarımız da bu günlerimizin kahramanları onlara teşekkür ediyorum. Eczanelerin ve etrafları dezenfekte çalışmaları yapılıyor. İnşallah kısa zaman da bu işten kurtulacağız. Bunu başarmanın bir yolu da hep birlikte gönül olarak el ele vermekten geçiyor. Her gün sayılar açıklanıyor. Kaç kişi virüse maruz kalmış açıklanıyor devletimiz tarafından ve ciddi tedbirler alınıyor."

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarında dışarıya çıkmaması noktasında tedbirler alındığını ifade eden Saygılı, "Bugün eczacı arkadaşlarla da görüştük. Sürekli kendilerinden ilaç alışverişinde bulunan yaşlılarımızın evlerine bizzat teslim ettiklerini söylerdiler ki bu bizi memnun etti. Biliyorsunuz vefa gruplarımız var. Valiliğimizin başkanlığında belediyemiz de bu işte aktif olarak çalışıyor. İnşallah az kaldı bu illetten kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

Dezenfekte çalışmalarının 24 saat sürdüğünü kaydeden Saygılı, kent genelinde insanların yoğun olduğu yerlerde yıkama ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığını da sözlerine ekledi.

Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu Haber
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi Haber
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Uzman isim 'Koronavirüs 3 yolla bitebilir' deyip maddeleri sıraladı Haber
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! 'Salgın süresince çift maaş alsınlar' Haber
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haber
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her...
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 6 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 6 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Abdulhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Cem Yılmaz Guido Senia Rita Wilson Yılmaz Erdoğan
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Polis Wuhan Adana Fransa
Şu an buradasınız: Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 15:05:06. #1.15#
title