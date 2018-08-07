Emekliler İçin Kültür ve Çay Evi

Sivas Belediyesi orta yaş ve üzeri vatandaşlar için Emekliler Kültür ve Çay Evi açacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emekliler Kültür ve Çay Evi'nin açılışı 9 Ağustos'ta yapılacak.

Tarihi Valilik binasının koruması, gün yüzüne çıkarılması, mevcut meydana ilave yeni bir meydan oluşturulması gibi çok yönlü kazanımları olan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın üst kısmında oluşturulan sosyal tesis içerisinde kütüphane, oturma salonları, mescit, konferans ve toplantı salonu ile daha çok emekli vatandaşlara hitap eden çay evi bulunuyor.

Emekli vatandaşların taleplerinin yerine getirildiği projede, soğuk-sıcak içecekler ve unlu mamullerin fiyatları ise piyasa şatlarına göre indirimli olacak. Emekliler Kültür ve Çay Evi'nde çay 50 kuruştan satılacak.