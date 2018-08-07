Emekliler İçin Kültür ve Çay Evi

Sivas Belediyesi tarafından orta yaş ve üzeri vatandaşlar için yapılan Emekliler Kültür ve Çay Evi'nin açılışı yapılacak.

Tarihi valilik binasının korunması, gün yüzüne çıkarılması, mevcut meydana ilave yeni bir meydan oluşturulması gibi çok yönlü kazanımları olan 15 Temmuz Şehitler Meydanı geçtiğimiz aylarda hizmete açılmıştı. Altındaki 800 araçlık otoparkla, şehir merkezindeki otopark sonuna da çözüm getirilen projede, emekli vatandaşlarda unutulmadı.

Meydanın üst kısmında oluşturulan sosyal tesis içerisinde kütüphane, oturma salonları, mescit, konferans ve toplantı salonu ile daha çok emekli vatandaşlara hitap eden çay evi bulunuyor.

Emekli vatandaşların taleplerinin yerine getirildiği projede, soğuk-sıcak içecekler ve unlu mamullerin fiyatları ise piyasa şatlarına göre oldukça ucuz. Çayın 50 kuruştan satıldığı sosyal tesisler, ihtiyar delikanlıların yeni mekanı olacak. - SİVAS