Emekliler hastalık ve yalnızlıktan korkuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Emekliler hastalık ve yalnızlıktan korkuyor

07.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:06
Emekliler hastalık ve yalnızlıktan korkuyor

Türkiye Emekli Derneği (TÜED) tarafından yapılan araştırma, emeklilerin yüzde 41,8'inin çeşitli korkuları bulunduğunu, bunların arasında hastalık, yalnızlık ve ölüm korkusunun ilk sıralarda yer aldığını ortaya koydu.

Türkiye Emekli Derneği (TÜED) tarafından yapılan araştırma, emeklilerin yüzde 41,8'inin çeşitli korkuları bulunduğunu, bunların arasında hastalık, yalnızlık ve ölüm korkusunun ilk sıralarda yer aldığını ortaya koydu.

TÜED, emeklilerin ekonomik ve sosyal yaşamları ile sağlık ve psikolojik durumlarını ölçmek için Türkiye Emekli Profili Araştırması'nın ikincisini yaptırdı.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Arpacı direktörlüğündeki araştırmada, örneklemi Türkiye genelinde yüzde 27,2'si kadın, yüzde 72,8'ü erkek olmak üzere 2 bin 450 emekli oluşturdu.

Emeklilerin yarıdan fazlası sürekli ilaç kullanıyor

Araştırmada emeklilere korkularının olup olmadığı soruldu. Bu soruya emeklilerin yüzde 58,2 "korkularım yok", yüzde 41,8'i ise "korkularım var" şeklinde yanıt verdi. Korkuları olanlara, korkularının ne olduğunun sorulması üzerine emekliler, hastalık, yalnızlık, ölüm, parasızlık, güvensizlik ve karanlık korkularını sıraladı.

Araştırmaya katılan emeklilere hastalık ve rahatsızlık durumları da soruldu. Bu soruya emeklilerin yüzde 60,2'si "hastayım/rahatsızım", yüzde 39,8'i "sağlıklıyım" yanıtını verdi. Emeklilerin yüzde 64'ünün sürekli kullandığı ilaç ya da ilaçlar varken, yüzde 36'sının sürekli kullandığı bir ilaç bulunmuyor.

10 emekliden 8'i aylık gelirini yeterli görmüyor

Araştırma kapsamında emeklilere geçim koşullarına dair sorular da yönetildi.

Emeklilerin yüzde 82,7'si aylık gelirinin yeterli olmadığını beyan ederken, yüzde 17,3'ü gelirinin yeterli olduğunu belirtti.

Gelirini yeterli görmeyenlerin yüzde 55,6'sı borcu olduğunu, yüzde 44,4'ü ise borcu bulunmadığını kaydetti. Borcu olan emeklilerin yüzde 44,7'si kredi, yüzde 26,8'i kredi kartı, yüzde 8,1'i kredi ve kredi kartı, yüzde 5,2'si altın, yüzde 3,9 döviz borcu bulunduğunu söylerken, yüzde 11,3'inin borçlarını diğer kalemler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emekliler hastalık ve yalnızlıktan korkuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 11:12:43. #1.15#
title