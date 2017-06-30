Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bilmenizi isterim ki alın terinizi ülkemizin kalkınmasına adamış siz değerli emeklilerimizin, müreffeh bir emeklilik hayatı sürmesi adına göstermiş olduğumuz çaba ve reformlar geçmişte olduğu gibi bugün de hız kesmeden devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Müezzinoğlu, Dünya Emekliler Günü dolayısıyla bakanlıkça hazırlanan görüntülü mesajını, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı.



Videoda emeklilere seslenen Müezzinoğlu, hayatlarının en sağlıklı, verimli ve dinamik dönemlerini devlete ve millete hizmet ederek geçiren, bu hizmetleriyle emekliliği hak eden emeklileri selamladı.



Emeklilerin, güçlü Türkiye'nin bugünlerini oluşturmak adına harcadıkları emekle "geleceğin mimarları" olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"Bugün bizlere güç veren çalışma hayatımıza kattığınız tecrübe ve hizmet aşkınızdır. Bilmenizi isterim ki alın terinizi ülkemizin kalkınmasına adamış siz değerli emeklilerimizin, müreffeh bir emeklilik hayatı sürmesi adına göstermiş olduğumuz çaba ve reformlar geçmişte olduğu gibi bugün de hız kesmeden devam edecektir. Ben bu düşünce ve inançla Dünya Emekliler Günü'nüzü en kalbi duygularımla kutluyor, sizlere sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."