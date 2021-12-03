Emekliler, Büyükşehir'in Organizasyonuyla Uzuncaburç'u Gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Mezitli Tüm Emekliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine yönelik olarak Silifke ilçesi Uzuncaburç Mahallesi'ne gezi düzenledi.

Dernek üyeleri keyifli bir gün geçirdi

Büyükşehir Belediyesi'nin servisleriyle alınan 90 kişinin katıldığı gezide, Büyükşehir'in desteğiyle Uzuncaburç'ta kurulan Üretici Kadın Stantları'nı gezen üyeler, serbest zamanda bölgedeki Antik Çağ'dan kalma tarihi kalıntıları görme fırsatı buldu. Üyeler, kazı ekibi yetkilisinden Uzuncaburç Antik Kenti ile ilgili bilgi aldı. Gezinin son durağı Ulu Önder Atatürk'ün mirası Gazi Çiftliği oldu. Üyeler, hem Atatürk'ü andı hem de çiftliği gezdi.

"Köy halkımıza gelir kaynağı oluyor"

Uzuncaburç Mahalle Muhtarı Haluk Ünal, Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine çok destekte bulunduğunu, düzenlenen gezilerin de kendilerine katkı sağladığını belirterek, "Gelen misafirlerimize kendi yetiştirmiş olduğumuz üzüm pekmezi, sumak, kekik gibi baharat türlerini sergiliyoruz. Köy halkımız bunlardan da maddi olarak katkı sağlıyor. Bu durumdan halkımız memnun. Gelir kaynağı oluyor ve biz bu durumu daha da geliştirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bizlere bu konuda yardımcı oluyor" diye konuştu.

"Buraya gelmiştim ama bu daha görkemli oldu"

Uzuncaburç'a daha önce geldiğini fakat bu gelişinde daha güzel bir ortamla karşılaştığını belirten 76 yaşındaki dernek üyesi Alparslan Konuralp, "Daha evvel de buraya gelmiştim ama bu daha görkemli oldu çünkü arkeolog arkadaşlar bilgi verdi. Pazar yerinde dolaştık, çevreyi daha iyi gördük, öğrendik çok teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyesi'ne. Bilgilendirdiler bizleri her konuda" ifadelerine yer verdi.

"Mutluyuz güzel köyümüze geldikleri için"

'Kadın Üretici Stantları'nda ürettiği ürünlerin satışını yapma fırsatı bulduğunu belirten Saliha Ünal ise "Ürettiğimiz ürünleri satmak için sağ olsun Büyükşehir Belediyesi burada bir imkan sağladı. Sergi yapıyoruz, gezmeye gelenlere satıyoruz. Ürettiğimiz üzüm, sumak, sirke, domates, kekik, nane, adaçayı bunları buralarda değerlendirmeye çalışıyoruz. En fazla nane, kekik, sumak aldılar. Güzel köyümüze geldikleri için mutluyuz" dedi.

Yayın Tarihi: 3. 12. 2021 08: 53: 41

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