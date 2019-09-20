Emekliler Ankara'da buluşacak

20.09.2019 12:12

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, 9 Kasım tarihinde Ankara'da siyasi parti liderlerinin ve milyonlarca emeklinin durumunun görüşüleceği toplantı yapılacağını duyurdu.



Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu ve Alaplı Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Kazım Uysal ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Sarıoğlu, 9 Kasım tarihinde milyonlarca emeklinin sorunlarının görüşüleceği bir toplantı olacağını söyledi. Sarıoğlu, yaptığı açıklamada, "Tüm Emekliler Genel Başkanım Sayın Satılmış Çalışkan tüm şube başkanlarını 25 Eylül 2019 Çarşamba günü Ankara'ya Genel Merkeze toplantıya davet etti. Tüm şube başkanları ile emeklilerimizin durumu değerlendirilecek. 9 Kasım 2019 da genel kurulumuzu Ankara da tesis konferans salonunda gerçekleştireceğiz. Genel kurula tüm siyasi parti genel başkanlarına davetiye göndereceğiz. Milyonlarca emeklinin durumunu genel başkanımız her zaman olduğu gibi dile getirecek. Liderlere söz verilecek. Emeklilere bakış açıları milyonlarca emekli dinleyecek. Şube Başkanlarımız, yöre millet vekillerini genel kurula getirecek. Milyonlarca emekliye kim ne söyleyecekse orada söyleyecek. Emekli de dikkatle liderleri dinleyecek. Ona göre karar alacak" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA