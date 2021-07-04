Emekliler 'Ahmet Degen' dedi
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Emekliler 'Ahmet Degen' dedi

Emekliler 'Ahmet Degen' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanlığında kongre heyecanı yaşandı.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanlığında kongre heyecanı yaşandı. Üç adayın yarıştığı seçimlerde mevcut Başkan Ahmet Degen, güven tazeledi.

Erzurum'un en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şubesinde 24. olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleşen kongrede Mevcut başkan Ahmet Degen ile Atilla Abadan ve Erdal Kızılkaya Başkanlığa aday olarak üyelerin karşısına çıktı. Genel Başkan Kazım Ergün'ün Divan Başkanlığını yaptığı kongreye üyeler büyük ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan kongrede daha sonra diğer gündem maddeleri görüşülerek üyelerin oylarına sunuldu. Büyük heyecanın yaşandığı genel kurulda toplam 475 oy kullanılırken, yapılan oy sayımı sonrasında Mevcut Başkan Ahmet Degen 281 oy, diğer başkan adayları Atilla Abadan 105 oy ve Erdal Kızılkaya ise 85 oy aldı.

Yapılan kongrede sonrası Üyelere yönelik teşekkür konuşması yapan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, "Bugün üyelerimiz yine bizleri onurlandırdı ve verdiği destek ile görevimize devam etmemizi istedi. Yarım kalmış projelerimiz var. Bu projelerimizi tamamlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizlere güvenen ve inanan üyelerimizin haklarını savunup sorunlarının giderilmesi noktasında yoğun mücadelemiz devam edecektik. katılım gösterip oy veren vermeyen tüm üyelerimize yönetimim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada Başkanlığa üçüncü kez seçilen Ahmet Degenin yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu. Zekeriya Araz, Lütfü Yıldız, İbrahim Yıldırım ve Handan Tufançlı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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