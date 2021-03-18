Emekliler adına kredi çeken PTT personeli tutuklandı
18.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:05
Yalova'nı Çınarcık ilçesinde emekliler adına kredi çektiği iddia edilen PTT çalışanı tutuklandı.
Yalova'nı Çınarcık ilçesinde emekliler adına kredi çektiği iddia edilen PTT çalışanı tutuklandı.
PTT Çınarcık Şubesi'nde görevli E.G, müşterilerin emekli maaşlarından kredi çekerek zimmetine geçirdiği iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Çok sayıda emekli adına usulsüz kredi çektiği tespit edilen E.G, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı