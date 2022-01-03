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Emekli zamları belli oldu mu? Enflasyon sonrası Emekli zammı yüzde kaç olacak?

Emekli zamları belli oldu mu? Enflasyon sonrası Emekli zammı yüzde kaç olacak?
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Uzun süredir merakla beklenen emekli zamları konusu 2021 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla daha da mark edilmeye başlandı. Peki, emekli zamları belli oldu mu? Enflassyon sonrası memur zammı yüzde kaç olacak? İşte, detaylar…

2021'İn en çok konuşulan konularından olan enflasyon oranları bugün açıklandı ve 2021 enflasyon oranı belli oldu. Emekli maaşların ile ilişkili olan enflasyon açıklaması sonrası emekli zamları belli oldu mu? Enflasyon sonrası emekli zammı yüzde kaç olacak merak edildi.

2021 yılı temmuz-kasım döneminde enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti. 2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Buna göre memurlar yüzde 22,48 oranında enflasyon farkı alacak. Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 sözleşme zammı almıştı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerin ocak maaşına toplam yüzde 27.48'lik artış yansıyacak.

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25.48 zam alacak.

Bu zamların üzerine 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor

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