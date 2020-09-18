Emekli yarbay ev kurşunlamadan tutuklandı Samsun'da emekli bir tabip yarbay komşular arasında gürültü yüzünden çıkan husumetten dolayı silahla ev kurşunlama suçundan mahkemece tutuklandı.

Samsun'da emekli bir tabip yarbay komşular arasında gürültü yüzünden çıkan husumetten dolayı silahla ev kurşunlama suçundan mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli tabip yarbay S.Ç.(64) komşular arasında gürültü yüzünden ortaya çıkan anlaşmazlık ve husumet sonucu tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkar kurşunlar bir dairenin kapısına isabet etti. Olayla ilgili aynı apartmanda oturan doktorlar M.S.E. ve G.G. ile mimar N.A.E. ve öğretim görevlisi N.Y. şikayetçi oldu. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınan emekli tabip yarbay S.Ç. bugün "silahla tehdit, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" suçlarından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA