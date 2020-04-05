Emekli vatandaştan anlamlı bağış Emekli vatandaştan anlamlı bağış Emekli vatandaş maaşını bağışladı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan emekli bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına emekli maaşının yarısını bağışladı.

Emekli vatandaştan anlamlı bağış

Emekli vatandaş maaşını bağışladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan emekli bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına emekli maaşının yarısını bağışladı.

60 yaşındaki Mithat Erkoç, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına emekli maaşını bağışladı. Yasak nedeniyle dışarı çıkamadığı için bağışı onun adına polis ekipleri yaptı.

"Biz bize değil yedi düvele yeteriz"

Biz bize değil yedi düvele yeteriz diyen Emekli Mithat Erkoç, "Cumhurbaşkanıma mesajım şudur, Dik dur eğilme IMF kapısına dayanma. Ne gerekiyorsa, değil malımızı, canımızı bile 7/24 saat vermeye hazırız. Yeter ki biz IMF kapısına gitmeyelim. Biz bize yeteriz. Vallahi biz bize değil, biz yedi düvele de yeteriz. Yani biz burada birlik beraberlik olursak bütün emekli arkadaşlarıma da sesleniyorum. Bizim de amacımız burada karınca kararınca az çok demeden tüm Türkiye olarak birlik ve beraberlik olursak, eğer biz yardımlarda bulunursak, bugün IMF'ye şuraya buraya hiç ihtiyacınız kalmaz. Gerekirse dış ülkelere bile yardım gönderecek seviyede ülkemiz. Allah cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Bizim dualarımız hep onunla. O olduğu müddetçe İnşallah bu ülkenin başı dimdik kalacak" diye konuştu

Kaynak: İHA