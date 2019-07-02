Emekli vatandaşın gül sevgisi

Muş'ta kamudan emekli olan 69 yaşındaki vatandaş, televizyonda gördüğü gülleri Türkiye'nin çeşitli illerinden getirerek kendi bahçesinde yetiştiriyor.

Muş'ta 50 yıldan bu yana bahçe işi ile uğraşan 69 yaşındaki Mustafa Yatçi'nin güllere olan sevgisi imrendiriyor. Bahçesinde gül yetiştiren emekli Yatçi, çeşitli illerden getirdiği 27 renk güle gözü gibi bakıyor. 50 seneden bu yana bahçeyle uğraştığını ifade eden Mustafa Yatç, "Gülleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden getirdim. Burada rengarenk güller bulunmaktadır. Bu gülleri Kahramanmaraş, İzmir, Bursa, Isparta, Urfa ve ismini hatırlamadığım çok sayıda ilden getirdim. Birbirinden değişik renkteki gülleri bahçemde bulunduruyorum. Televizyonda gördüğüm bütün renklerden getirdim. Burada yaklaşık 27 renk gül var. Bu renk tonları farklı tonlardadır. 100 litrelik ilaçlama motorumla güllere ilaçlama yapıyorum. Kuruyan gülleri budama yapıyorum. Güllerin diplerine koyun gübresi seriyorum" dedi.

"Gülü gül gibi severim"

Gülleri çok sevdiğini ve hiçbir gelir sağlamadığını ifade eden Yatçi, "Gülü gül gibi severim. Hele gülün goncasını çok severim. Bu güllerin bana hiçbir ticari geliri yoktur. Masrafım var ama gelirim yok. Tamamen zevk için yaptığım bir tutku" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA