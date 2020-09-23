Emekli vatandaşın ev parasını çalan hırsızlar, Sivas'ta yakalandı

Emekli vatandaşın ev parasını çalan hırsızlar, Sivas'ta yakalandı Malatya'da ev almak için tapuya gittiği esnada emekli vatandaşın 125 Bin TL parasını çalan hırsızlar Sivas'ta yakalandı Malatya'da ev almak için tapuya gittiği esnada emekli vatandaşın 125 Bin TL parasını çalan hırsızlar...