Emekli Vali Aydoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden emekli Vali Kadir Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden emekli Vali Kadir Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı.
Amasya Valiliğinde yapılan törenin ardından, İstasyon Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Aydoğan'ın yakınları, Amasya Valisi Osman Varol, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Aydoğan'ın cenazesi, Memi Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Vali Varol, cenaze törenin ardından merhumun ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.