Emekli Tümgeneral Okyar: Libyaya gitmezsek kuşatılırız

04.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:46

EMEKLİ Tümgeneral Güray Okyar, Türkiye'nin Libya tezkeresiyle Yunanistan'ın Rum kesimi ve Mısır'la irtibatını kestiğini belirterek, "Libya'ya gitmek kuşatmayı önlemek demektir, yoksa kuşatılırız" dedi.

Ağustos 2016- Eylül 2019 tarihleri arasında Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı yapan emekli Tümgeneral Güray Okyar, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Erzurum ve Bütün Yönleriyle Sarıkamış' konferansında konuştu. Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki konferansında son günlerin tartışılan konusu Libya tezkeresini değerlendiren Okyar, Libya'ya gitmeye mecbur olunduğunu belirterek şunları söyledi:"Libya'ya gitmeye mecburuz. Niye gitmiyoruz Libya'ya? Eğer oraya gitmezsek bize verdikleri 40 bin kilometre karelik alanla denize giremez hale geliriz. Gitmeyelim dışarı, oturalım evimizde, rahat uyuyalım, donmayalım. Üşüyeceğiz, donacağız. Bu vatanı korumak için bizden öncekiler nasıl mücadele ettiyse biz de mücadele edeceğiz. Bu coğrafyada yaşıyorsak biz de öyle yapmalıyız. Dimdik, uyanık olacağız güçleri yetiyorsa gelsinler. Biz Anadolu'da yaşayabilmek için sadece Anadolu'yu düşünemeyiz. Etrafımızda güvenlik çemberleri oluşturmalıyız. Oraları ele geçirelim manasında değiliz. Libya'da huzur yoksa, Kızıldeniz'i Basra Körfezi'ni, Kafkasları kontrol edemiyorsanız buralar dış çemberdir. İç çember Balkanlar, Suriye, Irak'ı kontrol edemiyorsanız, buralarda huzursuzluk var ise buradaki insanlar rahat, huzur içinde değilse biz Anadolu'da rahatsız oluruz." 'BİZ LİBYA'YA GİDİNCE YUNANİSTAN'IN RUM KESİMİ VE MISIRLA İRTİBATINI KESİYORUZ'Libya'ya gitmenin kuşatmayı önlemek olduğunu söyleyen Okyar, "Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bizi rahat bırakmıyorlar. Biz tehlikeleri ülkemizin dışında karşılamak durumundayız. Buralar bizim dış kalemizdir. Onun için dışa açılmamız gerekir. Yoksa bizi Anadolu'da rahat bırakmazlar. Siz Libya'yı tutuyorsanız buralar sizin, yok bırakırsanız kayıp verirsiniz. Biz niye çocuklarımızın, torunlarımızın hakkını başkasına verelim. Bizim Akdeniz'de kıyımız vardır. Biz oraya gidince Yunanistan'ın Rum kesimi ve Mısır'la irtibatını kestik. Libya'ya gitmek ne demek? Libya'ya gitmek kuşatılmayı önlemek demektir, yoksa kuşatılırız" diye konuştu.İHA'LARLA RENKLİ İZLİYORUZ

Tarihte Türk halkının birikimiyle İngiltere'den savaş gemisi alındığını ancak İngilizlerin silah sistemlerini bozuk yaptığı gemileri teslim etmediğini hatırlatan Okyar, "Silah sistemleri çalışmasın diye bozuk yapmışlar. Savaş başlayınca bize vermediler, 5 sene sonra hepsi hurdaya çıktı jilet yaptılar. Bunda bizim alacağımız dersler vardır. Bizim silahımızı kendimiz üretmemiz lazım. Geçmişte İsrail'in İHA'ları gelirdi tam teröristi göreceğimiz vakit çekip götürürlerdi, göremezdik bile. Şimdi niye görüyoruz? Kendimiz yaptık, televizyonda izler gibi renkli izliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA