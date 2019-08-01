Emekli tuğgeneral trafik kazasında hayatını kaybetti
İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emekli tuğgeneral yaşamını yitirdi.
İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emekli tuğgeneral yaşamını yitirdi.
İzmir-Çanakkale kara yolunda seyreden emekli Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen (68) yönetimindeki 35 VAR 57 plakalı otomobil, Çandarlı istikametine doğru geçtiği sırada H.Y. idaresindeki 17 PD 222 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Armen kurtarılamadı.
Tır şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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