Emekli Tarih Öğretmeni Yılmaz Bozkurt, Vali Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti
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Emekli Tarih Öğretmeni Yılmaz Bozkurt, Vali Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti

Emekli Tarih Öğretmeni Yılmaz Bozkurt, Vali Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Emekli Tarih Öğretmeni ve Muğla resimleri arşivcisi Yılmaz Bozkurt, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Emekli Tarih Öğretmeni ve Muğla resimleri arşivcisi Yılmaz Bozkurt, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Emekli Tarih Öğretmeni Yılmaz Bozkurt, Muğla'nın geçmişten bugüne kadar olan fotoğraflarından oluşan arşivini Vali Orhan Tavlı'ya bilgiler vererek sundu. Vali Orhan Tavlı, Emekli Tarih Öğretmeni Yılmaz Bozkurt'a sunumu için teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

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