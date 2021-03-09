EMEKLİ SAVCIYI DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLERE 10'AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

EMEKLİ Cumhuriyet savcısı A.D.'yi (77) telefonla arayarak banka şifresini alan ve emekli savcının hesabından 99 bin 750 lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen tutuklu iki şüpheli hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

EMEKLİ Cumhuriyet savcısı A.D.'yi (77) telefonla arayarak banka şifresini alan ve emekli savcının hesabından 99 bin 750 lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen tutuklu iki şüpheli hakkında "Nitelikli dolandırıcılık " suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki A.D.'nin 17 Eylül 2020 günü kendini banka görevlisi olarak tanıtan bir şüpheli tarafından arandığı anlatıldı. Telefondaki şüphelinin, müştekinin hesabında sözde bir takım işlemler yapılması gerektiğine ikna edip müştekiyi hataya düşürdüğü ve aldığı banka giriş bilgileriyle müştekinin hesabından çektiği paraları, başka hesaplara aktardığı belirtildi.İddianamede müşteki A.D.'nin hesabından şüpheli İbrahim G.'nin (19) hesabına 59 bin 875 lira, diğer şüpheli Cüneyt E.'nin (34) hesabına da 39 bin 875 lira para gönderildiği kaydedildi. Şüphelilerin gönderilerin paraları Kadıköy'deki bir bankadan çektiği de iddianamede vurgulandı. Şüpheli Cüneyt E. ve İbrahim G.'nin de ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelilerin hesabını başkasına kullandırdığını ve bu iş için menfaat temin ettiklerini, kullanan kişiyi ise tanımadıklarını öne sürerek, dolaylı yolla suçlamayı kabul ettikleri belirtildi. Şüphelilerin, müştekiyi hataya düşürerek banka bilgilerini paylaşmasının sağladıkları, söz konusu paraları kim olduklarını açıklamadıkları kişilere verdiği ifade edilen iddianamede, şüphelilerin hesaplarını kullandırmak suretiyle suç işlediklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

10'AR YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİİddianamede şüpheliler Cüneyt E. ve İbrahim G.'nin "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı