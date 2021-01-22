Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farkları bugün ödenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farkları bugün ödenecek

22.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:36
Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farkları bugün ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farklarının bugün ödeneceğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farklarının bugün ödeneceğini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşın fark tutarlarının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödeneceğini belirtti.

Ücretlerini aylık alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacağını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, 1. grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2. grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3. grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Ömer Ali Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farkları bugün ödenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 10:46:28. #1.15#
title